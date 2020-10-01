Facebook в России может постичь судьба TikTok в США

Правительство РФ не стало предоставлять западным социальным сетям Twitter и Facebook отсрочку на размещение серверов с личными данными россиян внутри страны. До этого предполагалось, что IT-гиганты смогут выполнить требования законодательства до октября 2022 года.

23 сентября 2020 года правительство утвердило Общенациональный план действий, в котором прописаны меры по восстановлению экономики и занятости населения после карантинных мер из-за COVID-19. В документе подобная отсрочка на два года прописана только в отношении систем, отвечающих за бронирование авиабилетов (АИС ОВП, автоматизированная информационная система обеспечения воздушных перевозок).

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что западные соцсети вряд ли будут переносить серверы в Россию по политическим причинам:

«Абсолютно понятно, что желания выполнять требования российского закона у них [Facebook и Twitter] нет. Это уже проявляется политическая позиция Запада. Тут вопрос в том, насколько жесткие санкции предусмотрены нашим законодательством. Сейчас они очень мягкие, поэтому соцсети сознательно игнорируют требования России, потому что штрафы и другие подобные санкции их не пугают. Им проще заплатить штраф, чтобы избежать блокировки».

Если компании и дальше будут игнорировать требования законодательства страны, то встанет вопрос о блокировке сервисов, уверен эксперт. С технической точки зрения Россия уже давно имеет такую возможность.

«Почему бы и нет. Официальные интернет-провайдеры технически могут себе позволить заблокировать и Twitter, и Facebook. Конечно, некоторые россияне будут пользоваться сервисами нелегально через всякие обходные пути и цифровые лазейки. Но массово их заблокировать вполне возможно», — заявил Фельдман.

Политолог сослался на опыт США: как только Вашингтон понял, что китайское приложение TikTok угрожает сохранности личных данных американцев, правительство сразу заявило о его блокировке. Никаких предупредительных штрафов не было, обратил внимание собеседник «Политики Сегодня». Президент Дональд Трамп прямо сказал, что будет добиваться блокировки TikTok в США, если Китай не выполнит требования Белого дома.

30 сентября 2020 года глава Департамента казначейства США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC сообщил, что Вашингтон закроет американское подразделение TikTok, если компании Oracle и Walmart не получат полный контроль над соцсетью в США.

«В этой истории России стоит брать пример с США и их жесткого поведения в отношении китайского приложения. Сейчас все прекрасно понимают, что социальные сети в современном мире – это инструмент не просто ведения информационной войны, это еще полбеды, а инструмент сбора персональных данных жителей тех или иных стран», — подчеркнул специалист.

Точно также, как TikTok стал первым в истории зарубежных агрегатором гигантского объема информации о гражданах США, так и Facebook собирает данные о россиянах и хранит их на своей территории, добавил Фельдман. Он допустил, что полученная информация передается в западные спецслужбы, которые с помощью нее формируют базы данных.

Россия выдвигает абсолютно законные требования в адрес американских соцсетей, заверил спикер.

«Требования, которые выдвигает Россия, нужно ставить еще жестче. Чтобы западным IT-компаниям было что терять. Нужно сделать так, чтобы Facebook и Twitter не могли отделаться небольшими по их меркам штрафами или обещаниями. Надо предъявлять правильные и единообразные требования ко всем», — заключил Фельдман.

Напомним, что представители Facebook неоднократно подтверждали утечки личных данных пользователей. Еще в 2018 году президент США Дональд Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) кибервойну в отношении других стран. В указе американского лидера говорилось о серьезных вмешательствах в сетевое пространство государств-противников США.

Россия тоже имеет опыт судебных исков в адрес Facebook. Соцсеть игнорирует требования закона «О персональных данных», который обязывает их операторов хранить личную информацию россиян на серверах внутри страны. 13 февраля 2020 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей по статье о нарушении законодательства в области персональных данных.

Компании не выплатили штраф в предписанный законом срок. Следующим шагом может стать наложение штрафов в размере до 18 миллионов рублей. Аналогичные решения в отношении американских компаний суд вынес в конце 2019 года. Тогда сумма взыскания составляла всего три тысячи рублей. Twitter выплатил штраф после того, как попытался оспорить его в Верховном суде.

Российские политики и общественники уже не раз призывали заблокировать социальную сеть Facebook на территории страны. Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с «Политикой Сегодня» назвал западный сервис «колонизатором», который относится к России, как к своей вотчине, а депутат Госдумы Евгений Марченко заподозрил соцсеть в намеренном распространении детской порнографии на территории РФ.