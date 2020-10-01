В Турции не подтвердили информацию о претензиях к российским летчикам

Анкара не требовала объяснений от пилотов российского самолета Бе-200, задействованного в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил член совета директоров компании-арендатора воздушных судов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев, пишет РИА Новости.

Турецкие СМИ сообщали, что власти страны якобы "попросили информацию" у экипажа одного из самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Воздушные судна арендованы для борьбы с лесными пожарами в районе Лара (Анталья).

Самолет после забора воды пролетел недалеко от жилых домов, что вызвало беспокойство горожан. По словам, Моллаева, Анкара отнеслась к инциденту с пониманием, так как пожар происходил рядом с этим местом.