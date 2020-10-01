Жители труднодоступных регионов РФ первыми поучаствуют в переписи населения

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что новые вопросы о языках, образовании и работе добавили в переписные листы Всероссийской переписи населения, стартовавшей в четверг, 1 октября, в труднодоступных районах Тюменской области, Ямало-Ненецкого округа, Красноярского края и Томской области.

«Переписные листы мы постоянно модернизируем. В этом году мы задали вопрос не только о том, какими языками вы владеете, но и какие языки используете в повседневной жизни», — сказал Смелов на специальной пресс-конференции во Владивостоке.

Эта информация, по его словам, позволит оценить, как развиваются малочисленные народы, а также поможет сохранить их культурную идентичность. Доктор экономических наук, руководитель Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский в беседе с «Политикой Сегодня» положительно оценил нововведение службы статистики.

«Это очень важно для определения культурной политики. Это именно то, что нужно знать — каким языком пользуется человек. Вы знаете английский язык, например, или вы думаете, что его знаете, но никогда не пользуетесь. Тогда большой ценности в этом знании нет. А вот если вы говорите, что пользуетесь татарским или армянским языком в повседневной жизни, это значит, что вы можете читать на этих языках», — считает демограф.

Также добавили блок вопросов, касающихся трудовой миграции. Замглавы Росстата отметил, что население за последние десять лет стало более мобильным, появились новые формы занятости, поэтому с помощью дополнительных вопросов служба попытается оценить, к примеру, как люди добираются до работы.

Демограф согласился, что перепись населения дает представление об основных тенденциях развития общества. При этом он добавил, что передвижение и транспорт — вопросы другого уровня.

«Какую-то информацию это, конечно, несет, но я не уверен, что в переписи населения это является таким уж важным вопросом. Практическую пользу, может, это и дает, но такие вещи, с моей точки зрения можно исследовать и другими способами, а перепись населения должна концентрироваться на главных вопросах, которые позволяют судить о тенденциях демографических», — разъяснил Вишневский.

Однако председатель правления региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина в разговоре с корреспондентом ПС, наоборот, положительно отнеслась к введению дополнительных вопросов. По ее мнению, они помогут получить более точную картину занятости населения в разных регионах страны, тем самым определив потребность в развитии транспортной инфраструктуры.

«Это нужно для планирования транспортной инфраструктуры. Это очень серьезная задача. С одной стороны, личный автомобиль — это большое удобство, с другой — снижение подвижности, что не очень хорошо для здоровья. Главный практический вопрос — разобраться в доходах [населения — прим. ред.] и спрогнозировать транспортную нагрузку», — считает Халтурина.

Перепись пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в ряде отдаленных и труднодоступных регионов страны она началась 1 октября 2020 года. В Росстате отметили, что перенос переписи на 2021 год из-за пандемии коронавируса не отразится на качестве данных. Демограф согласился с заявлением ведомства.

«Не должно отразиться, если будет достаточная информированность населения. Я не вижу причины для того, чтобы отразилось», — сказал Вишневский.

Предстоящая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой россиянин сможет записаться самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам пройдут 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров с планшетами.

Демограф, рассуждая о развитии цифровых технологий, отметил, что для представителей старшего поколения будет привычнее устоявшийся способ ответов.

«Я не уверен, что все готовы. Тут еще возрастной срез имеет значение. Может быть и готовы те, кто воспитаны в цифровой культуре, а люди старших возрастов даже еще не пользуются интернетом или компьютерами. Может их не так много, но по всей России не мало. Нужно найти разумное сочетание цифровых технологий и традиционных, когда человек может ответить на вопросы переписчиков», — подытожил Вишневский.

Предварительные итоги переписи подведут к осени 2021 года, а окончательные результаты обнародуют в четвертом квартале 2022 года.

Историческая справка

Киевское и Новгородское княжества в IX веке учитывали население для сбора денежного налога. В период монголо-татарского нашествия или со второй половины XIII века население учитывали, чтобы определить размер дани.

В 1718 году Петр Великий ввел «ревизии податного населения». До отмены крепостного права в 1861 году успели провести десять ревизий.

Позже Николай II утвердил первую и единственную всеобщую перепись населения Российской империи, которую провели в 1897 году. Численность населения Российской империи составила 125 млн 680 тыс жителей.

Сразу после революции 1917 года в стране организовали советский статистический учет населения. В августе 1920 года провели первую Всероссийскую перепись в условиях гражданской войны, что сказалось на сборе информации.

Все население страны подсчитали на Всесоюзной переписи населения 1926 года — 147 млн чел. Следующая Всесоюзная перепись 1937 года состоялась при Сталине. Результаты объявили «вредительскими» из-за низкого прироста населения. Организаторов переписи репрессировали. Результаты не обнародовали.

Согласно Всесоюзной переписи 1939 года, которую провели вместо переписи 1937 года, население страны составило 170,6 млн человек. Первая послевоенная перепись населения 1959 года показала результат в 208,8 млн жителей.

Перепись населения 1970 года зафиксировала 241,7 млн человек. В 1979 году впервые применили ЭВМ и насчитали 262,4 млн жителей. Последняя советская перепись1989 года показала, что в стране проживали 286,7 млн человек.

Первую перепись населения в новой России провели в 2002 году и насчитали 145,2 млн человек. В крайнюю перепись 2010 года зафиксировали 142,9 млн жителей.