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11:00   1 Октября 2020
Происшествия

Пожарные шести регионов прибыли на помощь коллегам в Воронежской области

Пожарные шести регионов прибыли на помощь коллегам в Воронежской области

Сотрудники пожарных служб шести регионов приступили к ликвидации возгораний в Воронежской области, сообщает пресс-служба местного отделения МЧС.

Сейчас на территории региона действует 41 очаг пламени, из-за чего более 130 человек из Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей и 30 единиц спецтехники приехали оказать помощь в пожаротушении, передает издание "ВестиВоронеж".

Также сейчас задействованы два самолета Ил-76 и Бе-200. По данным МЧС, одно из самых больших возгораний находится рядом с населенным пунктом Николаевка. Площадь горения травы и лесной подстилки составляет примерно 35 гектаров, из-за чего ранее было принято решение эвакуировать местных жителей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пожар #чп #воронеж

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