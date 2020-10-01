Пожарные шести регионов прибыли на помощь коллегам в Воронежской области

Сотрудники пожарных служб шести регионов приступили к ликвидации возгораний в Воронежской области, сообщает пресс-служба местного отделения МЧС.

Сейчас на территории региона действует 41 очаг пламени, из-за чего более 130 человек из Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей и 30 единиц спецтехники приехали оказать помощь в пожаротушении, передает издание "ВестиВоронеж".

Также сейчас задействованы два самолета Ил-76 и Бе-200. По данным МЧС, одно из самых больших возгораний находится рядом с населенным пунктом Николаевка. Площадь горения травы и лесной подстилки составляет примерно 35 гектаров, из-за чего ранее было принято решение эвакуировать местных жителей.