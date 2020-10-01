В Литве начали понимать, что уход транзита РФ и РБ приведет к катастрофе

Введенные Белоруссией ответные санкции отразятся на Литве самым пагубным образом. Последствия политики Вильнюса в адрес Минска могут быть катастрофичными.

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал член движения «Альтернатива для Литвы» и бывший кандидат в президенты страны Казимерас Юрайтис.

Литовские политики, по словам Юрайтиса, сами организовывают санкции против Белоруссии, поэтому стоит ждать жестких ответных мер.

«Разрыв потоков, прекращение поставок, транспорта, удобрений – все это катастрофически повлияет. Если даже просто сухие цифры взять. [Литву ждут — прим. ред.] страшные последствия», — уверен активист.

В то же время, отметил Юрайтис, от самой Литвы в сложившейся ситуации уже мало что зависит. Местные политики могут только угрожать и ничего больше. Хотя та критическая риторика по отношению к белорусскому руководству, которую позволяет себе Литва, «ей не к лицу».

«Как в литовской сказке – лиса угрожала срубить дерево хвостом – то же самое наши политики. <...> Это пагубно для самой Литвы», — заключил Юрайтис.

Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония заявили о том, что не признают результаты прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов и вводят против Минска санкции. В ответ Белоруссия приняла встречные симметричные ограничительные меры. Как сообщил накануне МИД Белоруссии, в санкционные списки попали примерно по сто чиновников из Литвы, Латвии и Белоруссии.

При этом в сентябре белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что уже отдал распоряжение правительству переориентировать на российские порты грузопотоки, которые ранее шли в Европу через Литву и составляли до 30% всего литовского грузооборота.

«Нас это не испугает, и тем более не помешает Евросоюзу принять то решение, которое назрело и о котором мы говорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа по этому поводу.

По словам литовского лидера, белорусские санкции не только не испугают Вильнюс, но и не помешают ему продолжать продвигать в Евросоюзе дискуссию по политическим мерам в отношении Минска.