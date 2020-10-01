Глава Камчатского края собирается сформировать министерство счастья

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано министерство счастья, сообщает РИА Новости.

Политик считает, что власть должна оказывать помощь и работать над благополучием людей. Для этого в Камчатском крае будет создано министерство социального благополучия и семейной политики, сокращенно — министерство счастья.

Владимир Солодов победил на выборах главы региона 13 сентября и вступил в должность 21 сентября. Губернатор занимается изменением структуры правительства. После преобразований общее число органов исполнительной власти сократится с 37 до 31. Также в регионе два новых вице-губернатора, зампред правительства Камчатского края и министр здравоохранения.