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10:48   1 Октября 2020
Политика

Глава Камчатского края собирается сформировать министерство счастья

Глава Камчатского края собирается сформировать министерство счастья

Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано министерство счастья, сообщает РИА Новости.

Политик считает, что власть должна оказывать помощь и работать над благополучием людей. Для этого в Камчатском крае будет создано министерство социального благополучия и семейной политики, сокращенно — министерство счастья.

Владимир Солодов победил на выборах главы региона 13 сентября и вступил в должность 21 сентября. Губернатор занимается изменением структуры правительства. После преобразований общее число органов исполнительной власти сократится с 37 до 31. Также в регионе два новых вице-губернатора, зампред правительства Камчатского края и министр здравоохранения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#камчатка #камчатский край #солодов

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