Стало известно о смерти одного из сотрудников Кремля — смотрителя музея Андрея Мячина. На его голове зафиксировали рану. Причина смерти мужчины пока не называется, передает "Московский комсомолец".

Умер воевавший в Афганистане сотрудник Кремля — смотритель музея Андрей Мячин. Его нашли мертвым в четверг, 1 октября, сообщает в своем Telegram-канале "Московский комсомолец".

Бездыханное тело мужчины обнаружили в одном из корпусов Кремля. На его голове зафиксировали рану. По предварительным данным, он получил травму после того, как сам упал. Предполагается, что у мужчины не выдержало сердце, а сама смерть наступила от удара головой.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Они разбираются в обстоятельствах инцидента, а также устанавливают точную причину смерти смотрителя. Андрей Мячин известен тем, что воевал в Афганистане, он был награжден орденами и медалями.