Пашинян рассказал о борьбе с международным терроризмом в Карабахе

Войска Армении и Нагорно-Карабахской Республики сражаются в регионе с международным терроризмом, считает армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Международный терроризм является угрозой для всех, в частности, для США, России, Ирана и Франции, передает "Интерфакс" слова Пашиняна. На своей странице в Facebook премьер-министр указал на использование Турцией и Азербайджаном наемников-террористов в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Переброшенные Анкарой наемники из Сирии воюют на стороне азербайджанских войск, отметил собеседник издания из Еревана. По его словам, количество боевиков, которые ранее принимали участие в боестолкновениях на территории Ливии, может достигать трех тысяч человек.