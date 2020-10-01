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10:35   1 Октября 2020
Армия

Пашинян рассказал о борьбе с международным терроризмом в Карабахе

Пашинян рассказал о борьбе с международным терроризмом в Карабахе

Войска Армении и Нагорно-Карабахской Республики сражаются в регионе с международным терроризмом, считает армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Международный терроризм является угрозой для всех, в частности, для США, России, Ирана и Франции, передает "Интерфакс" слова Пашиняна. На своей странице в Facebook премьер-министр указал на использование Турцией и Азербайджаном наемников-террористов в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Переброшенные Анкарой наемники из Сирии воюют на стороне азербайджанских войск, отметил собеседник издания из Еревана. По его словам, количество боевиков, которые ранее принимали участие в боестолкновениях на территории Ливии, может достигать трех тысяч человек.

"Турция переправила из сирийских Идлиба и Африна в Азербайджан, по крайней мере, от двух до трех тысяч наемников из числа подконтрольных ей подразделений туркоманов, которые побывали также в Ливии", — подчеркнул источник.

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Автор: Яна Либерман
#терроризм #сирия #турция #азербайджан #армения #карабах #наемники #пашинян

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