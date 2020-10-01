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10:23   1 Октября 2020
Политика

Путин направил телеграмму главе Китая

Путин направил телеграмму главе Китая

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНР Си Цзиньпину, где сообщил о курсе на сотрудничество государств, передает Кремль.

Российский лидер в своем обращении поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования государства. Владимир Путин обратил внимание на то, как Китай успешно развивается в социально-экономической и научно-технической сферах.

Российская Федерация придает большое значение отношениям между государствами и нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога. Также речь идет о плодотворном сотрудничестве в разных областях, в том числе в сфере глобальной безопасности и борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #си цзиньпин #китай

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