Путин направил телеграмму главе Китая

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНР Си Цзиньпину, где сообщил о курсе на сотрудничество государств, передает Кремль.

Российский лидер в своем обращении поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования государства. Владимир Путин обратил внимание на то, как Китай успешно развивается в социально-экономической и научно-технической сферах.

Российская Федерация придает большое значение отношениям между государствами и нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога. Также речь идет о плодотворном сотрудничестве в разных областях, в том числе в сфере глобальной безопасности и борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.