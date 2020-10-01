Маневры российских пожарных самолетов потревожили жителей Антальи

Полет российских самолетов типа Бе-200ЧС, арендованных для тушения пожаров в турецкой Анталье, вызвал обеспокоенность местных жителей. Они достали мобильные телефоны и стали снимать "Огненных орлов", сообщает газета Milliyet.

Самолеты-амфибии российского производства способны нести на борту до 12 тонн воды. Они активно используются для борьбы с лесными пожарами в районе Лара (Анталья).

Воздушные судна после забора воды пролетели мимо жилых зданий. Маневры самолетов, получивших прозвище "Огненные орлы", вызвали обеспокоенность горожан. Они начали снимать происходящее на камеры мобильных телефонов. Региональное управление лесного хозяйства попросило пилотов разъяснить ситуацию.