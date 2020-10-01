Роскачество проверило минеральную воду 32 торговых марок и выявило лучшую

Специалисты Роскачества представили результаты проверки лечебной и лечебно-столовой минеральной воды 32 торговых марок. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Эксперты учитывали вкус, цвет, запах воды и химическую безопасность. Из 32 торговых марок проверку прошли лишь 27. Из них 24 бренда — российские. Также проверку прошли словенская, грузинская и армянская торговые марки. Нарушения выявлены в образцах продукции пяти производителей.

Вода одной из торговых марок не соответствует ГОСТу. Еще в ней выявлено недостаточное количество сульфат-ионов. В продукции другого бренда слишком мало кальция. Специалисты Роскачества ранее исследовали образцы клубничных йогуртов. В некоторой продукции они нашли антибиотик хлортетрациклин и дезинфицирующее средство, отмечает телеканал "360".