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9:46   1 Октября 2020
Армия

Полеты турецких истребителей у границ Карабаха попали на видео

Полеты турецких истребителей у границ Карабаха попали на видео

Турецкие истребители F-16 летают вблизи границ Нагорного Карабаха. Эти данные подтвердила представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян, опубликовав соответствующий видеоролик у себя на странице в Facebook.

Согласно данным ведомства, около восточных границ Нагорно-Карабахской Республики (НКР) летают турецкие истребители F-16. Ранее Степанян сообщила о гибели летчика ВВС Армении. Армянский военный управлял Су-25, но его сбил турецкий самолет.

27 сентября резко обострился армяно-азербайджанский конфликт. Баку устроил артиллерийский обстрел, повредив населенные пункты и воинские части НКР. В ситуацию вынужденно вмешался Ереван. Военный конфликт привел к жертвам среди мирного населения и военных.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #азербайджан #степанян

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