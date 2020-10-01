Полеты турецких истребителей у границ Карабаха попали на видео

Турецкие истребители F-16 летают вблизи границ Нагорного Карабаха. Эти данные подтвердила представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян, опубликовав соответствующий видеоролик у себя на странице в Facebook.

Согласно данным ведомства, около восточных границ Нагорно-Карабахской Республики (НКР) летают турецкие истребители F-16. Ранее Степанян сообщила о гибели летчика ВВС Армении. Армянский военный управлял Су-25, но его сбил турецкий самолет.

27 сентября резко обострился армяно-азербайджанский конфликт. Баку устроил артиллерийский обстрел, повредив населенные пункты и воинские части НКР. В ситуацию вынужденно вмешался Ереван. Военный конфликт привел к жертвам среди мирного населения и военных.