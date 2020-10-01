Продажа валюты Банком России надеется укрепить рубль

Центробанк РФ с 1 октября начал продавать иностранную валюту, полученную от сделки со Сбербанком, информирует РБК.

Ежедневно на рынке будет предлагаться валюты на сумму 2,9 млрд рублей дополнительно к ее продажам для Минфина по бюджетному правилу (объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд в день). До конца года регулятор намерен продать валюту на 185 млрд рублей.

Эти меры призваны укрепить позиции рубля, курс которого в последнее время падает на фоне геополитических рисков. Также фактором усиления отечественной валюты станет продажа излишков валюты госкомпаниями по директиве правительства. Эксперты допускают, что ЦБ может пойти и на прямые интервенции из золотовалютных резервов, если негативный тренд остановить не удастся.Регулятор накануне установил следующие официальные курсы на 1 октября: 78,7847 рубля за доллар и 92,4302 рубля за евро.