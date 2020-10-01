Демократ Байден считает позором поведение главы Белого дома на дебатах

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден назвал поведение действующего главы Белого дома Дональда Трампа позором.

Во время выступления в штате Огайо политик заявил, что поведение президента Соединенных Штатов на дебатах является национальным позором для всей страны. Он также призвал избирателей обратить внимание на то, какие решения предлагают кандидаты на пост главы США.

Трамп и Байден провели первые теледебаты, во время которых постоянно перебивали и оскорбляли друг друга.

Самому американскому лидеру понравились первые дебаты с Байденом, сообщал телеканал "360". Глава Белого дома заявил, что демократ "слаб, чтобы управлять этой страной".