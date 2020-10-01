Мишустин продлил туристическую программу с кэшбэком

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин продлил туристический кэшбэк до 10 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

Программа продлевается с новыми условиями: снимаются ограничения на стоимость минимальной путевки. Также кэшбэк будет составлять 20%, но не более 20 тысяч рублей. Пресс-служба подчеркнула, что к программе подключились туристические агрегаторы. По новым условиям тур сокращается с четырех до двух дней и увеличивается срок продажи путевки с проживанием.