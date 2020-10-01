МО Азербайджана опубликовало ролик артиллерийских ударов

Подразделения азербайджанской армии нанесли артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Армении в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Видео боевых действий опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Артиллерийские удары были нанесены Баку в ходе ночных боев на территории НКР.

Конфликт между армянской и азербайджанской стороной начал обостряться 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. При боевых столкновениях пострадало мирное население.