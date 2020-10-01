Раскрыты уловки банков со страхованием при полной выплате кредитов

Некоторые банки во время предоставления кредита продают своим заемщикам услугу страхования жизни. Однако по окончанию кредитных выплат, за заемщиком остается долг по страховым выплатам, сообщили "Известия".

Такая ситуация, по данным СМИ, складывается в связи с тем, что выгодоприобретателем по остатку кредита является банк. В то время как выгодоприобретателем по остальной сумме остается страхователь.

Глава КонфОП Дмитрий Янин пояснил, что в подобных случаях страховка как бы "оторвана" от кредита, поэтому досрочное его погашение не является основанием для прекращения отношений со страховщиком. Это происходит потому, что страховой полис продолжает свое действие и после полной выплаты кредита. Таким образом, страховка имеет постоянную величину и на нее не влияет уменьшение размера долга или его полное погашение.