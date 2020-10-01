Размещение ВС США в Польше обернется для Варшавы многомиллиардными тратами

Одобренные Варшавой обязательства по размещению военнослужащих из США в Польше приведут к многомиллиардным тратам, которые позже увеличатся еще сильнее. Об этом сообщило польское издание Newsweek Polska.

Автор материала польского СМИ заметил, что никто не поинтересовался стоимостью "защиты". Согласно заключенному договору Между США и Польшей, последней придется профинансировать строительство и ремонт инфраструктуры, а также расходы на ее обслуживание. Варшаве придется оплачивать питание, коммунальные услуги и вывоз опасных отходов. Кроме того, она обязалась оплачивать 75% топлива, в том числе и авиационного, которым будет пользоваться США.

Договор между Польшей и США составлен таким образом, что список требований может быть расширен, при этом юристы из Варшавы отказались от приоритета национального законодательства в подобных спорах. Также в документе предусмотрена возможность пользования американскими военными не только государственной собственностью, но и частной.