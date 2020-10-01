Аудитория предвыборных дебатов в США резко упала по сравнению с 2016 годом

Численность аудитории предвыборных дебатов в США за четыре года сократилась почти в два раза. Об этом свидетельствует данные американского журнала The Hollywood Reporter.

Первые предвыборные дебаты между кандидатами Дональдом Трампом и Джозефом Байденом состоялись во вторник. За ними наблюдали чуть больше 28 млн человек. Однако данный показатель во время предвыборной гонки 2016 года превышал 45 млн человек. Тогда участие в публичной дискуссии принимали действующий глава американского государства и демократ Хиллари Клинтон.

Число посмотревших недавние дебаты уменьшилось на 36% по сравнению с показателем четырехлетней давности, на что указывают результаты предварительной оценки исследовательской службы Nielsen. В исследовании участвовали каналы ABC, CBS, NBC и Fox News.

Российский журналист Владимир Познер ранее заявил о тяжелом впечатлении от дебатов Байдена с Трампом. По его словам, оппоненты просто "скатились" до оскорблений и обвинений в сторону друг друга.