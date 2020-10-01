Добровольцам в испытаниях против COVID-19 присвоили код

Добровольцы и врачи, делающие им прививки, не знают, что конкретно они ставят — плацебо или же вакцину. Каждому участнику присваивают код, чтобы не позволить ввести в него и то, и другое, объяснил РИА Новости микробиолог Александр Гинцбург.

Только компьютер знает, что именно поставили добровольцу, сообщил специалист. Он добавил, что при помощи этого кода исключается возможность введения человеку один раз вакцины, а второй раз — плацебо, или же наоборот.

После того как испытания будут закончены, люди смогут узнать, что им поставили, отметил Александр Гинцбург. Известно, что 9 сентября были привиты первые добровольцы пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавирусной инфекции.