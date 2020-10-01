Московским работодателям рекомендовали перевести сотрудников на "удаленку"

Ужесточение мер в Москве последовало после того, как в столице был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. По этой причине работодателям рекомендовали перевести как можно больше сотрудников на "удаленку", передает агентство "Прайм".

"Почта России" уже объявила, что с 1 октября вводит для сотрудников обязательный режим дистанционной работы. Отмечается, что в офисе смогут находиться не больше десяти процентов работников.

Жителям Москвы, чей возраст выше 65 лет, также рекомендовали перейти на удаленную работу. Кроме того, им лучше воздержаться от поездок на общественном транспорте.