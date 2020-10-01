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6:02   1 Октября 2020
Армия

Британские эксперты признали мощь армии России

Британские эксперты признали мощь армии России

Войска Российской Федерации представляют наибольшую угрозу со времен холодной войны. Об этом заявили журналисты британского издания Daily Express.

Международный институт стратегических исследований (IISS) обнародовал "леденящий душу" доклад, сообщили авторы материала. Они рассказали, что в нем был проведен анализ состояния армии России, а также ход ее модернизации, пишет "ПолитРоссия".

"По сути, это исчерпывающее исследование дает оценку военной мощи современной России", — отметили аналитики издания.

В отчете сообщается, что современная Российская Федерация является гораздо более боеспособной военной державой, чем в начале 2000-х годов или в любой период после того, как Советский Союз распался. Хоть эти Вооруженные силы России меньше, чем во времена СССР, они гораздо лучше оснащены, по мнению международных экспертов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #армия #войска

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