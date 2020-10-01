Трампу понравились его предвыборные теледебаты с Байденом

Действующий президент США Дональд Трамп "действительно получил удовольствие" от предвыборных дебатов с кандидатом от демократов на пост американского главы Джозефом Байденом. Об этом Трамп заявил во время выступления в Миннесоте, передает ТАСС.

Первые теледебаты Байдена и Трампа состоялись 30 сентября в Кливленде (штат Огайо). Действующий американский лидер заявил, что в ходе этих дебатов ему впервые "за 47 лет лжи" удалось привлечь Байдена к ответу. Он также утверждает, что кандидат от Демократической партии США "слишком слаб", чтобы взять на себя управление Соединенными Штатами.

"Вердикт вынесен, и они говорят, что мы, мы, все мы одержали вчера вечером крупную победу. <...> Самые высокие рейтинги в истории кабельного телевидения", — подчеркнул Трамп.

Выборы нового президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Между кандидатами состоятся еще два раунда дебатов. Также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.