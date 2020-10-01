Сентябрьский пассажиропоток метро в Петербурге снизился почти на четверть

Общий поток пассажиров в метро Санкт-Петербурга в сентябре оказался на 24% меньше того, который был 2019 году. Об этом "Невским новостям" сообщили в пресс-службе городской подземки.

Согласно данным издания, в сентябре за сутки городское метро посетили 1,9 миллиона человек. Показатель оказался выше, чем в прошлом месяце. Это свидетельствует о постепенном восстановлении пассажиропотока.

В пресс-службе отметили, что обычно в этот период метро посещают около 2,5 миллиона человек. Несмотря на то, что текущий показатель ниже прошлогоднего, в первые с начала эпидемии коронавируса он приблизился к докризисным данным.

С 1 октября 2020 года пассажиры общественного транспорта в Петербурге снова будут обязаны соблюдать масочный режим, который продлится до 11 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.