США не стали вводить санкции против Лукашенко

США надеются, что Евросоюз выработает единую позицию относительно ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому воздержались от присоединения к санкциям Канады и Великобритании. Об этом сообщило издание Reuters.

Вашингтон считает, что уже на этой неделе в ЕС смогут прийти к консенсусу относительно санкций против Лукашенко. При этом один из источников издания рассказал, что американский пакет санкций против белорусского президента находится на завершающей стадии. В настоящее время пока неизвестны сроки их объявления.

Лондон и Оттава 29 сентября сообщили, что в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также еще девяти чиновников из Белоруссии вводятся ограничительные меры. В качестве основания для введения санкций было указано, что Лукашенко якобы причастен к нарушению прав человека и СМИ.