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4:48   1 Октября 2020
Политика

США не стали вводить санкции против Лукашенко

США не стали вводить санкции против Лукашенко

США надеются, что Евросоюз выработает единую позицию относительно ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому воздержались от присоединения к санкциям Канады и Великобритании. Об этом сообщило издание Reuters.

Вашингтон считает, что уже на этой неделе в ЕС смогут прийти к консенсусу относительно санкций против Лукашенко. При этом один из источников издания рассказал, что американский пакет санкций против белорусского президента находится на завершающей стадии. В настоящее время пока неизвестны сроки их объявления.

Лондон и Оттава 29 сентября сообщили, что в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также еще девяти чиновников из Белоруссии вводятся ограничительные меры. В качестве основания для введения санкций было указано, что Лукашенко якобы причастен к нарушению прав человека и СМИ.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #санкции #белоруссия #лукашенко

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