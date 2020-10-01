Грызлов обвинил Киев в "неустойчивости" режима прекращения огня в Донбассе

Киевские власти тормозят любые договоренности о прекращении огня на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Украина, по мнению Грызлова, пытается присвоить себе достижения в сфере режима прекращения огня. На самом деле украинская позиция остается прямо противоположной. У Киева никаких достижений нет.

"Именно из-за киевской позиции режим прекращения огня остается неустойчивым", — подчеркнул полпред РФ.

Грызлов призвал международных посредников потребовать от украинской стороны ответственного отношения к достижению мира в Донбассе. Он указал на это во время видеоконференции.