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4:07   1 Октября 2020
Политика

Организаторы дебатов Трампа и Байдена внесут коррективы в их проведение

Организаторы дебатов Трампа и Байдена внесут коррективы в их проведение

Формат следующих раундов дебатов кандидатов в президенты США будет скорректирован. Организаторам придется сделать это из-за поведения Дональда Трампа и Джо Байдена, которые, по данным ТАСС, устроили перепалку в телеэфире.

Прошедшие прошлой ночью дебаты, по словам организаторов, продемонстрировали необходимость внесения структурных дополнений в формат. Информацией об этом на своем сайте поделилась Комиссия по президентским теледебатам.

"Комиссия внимательно изучит изменения, которые предстоит скоро принять и огласить", – сказано в сообщении организаторов.

Первый раунд дебатов прошел в Кливленде. Оппоненты перешли на личности уже через десять минут после начала встречи. Они обменялись оскорблениями.

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Автор: Руслан Неглинный
#байден #трамп #дебаты

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