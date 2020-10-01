Депутат Затулин объяснил, почему на Украине пытаются переименовать Россию

Активные попытки киевской власти переименовать Россию свидетельствуют о стремлении Украины перекроить историю. Чем обусловлено такое желание, рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин в интервью "Думе ТВ".

Он назвал подобные предложения со стороны украинского правительства настоящей чепухой. По его словам, таким образом Киев хочет доказать мировому сообществу, что Россия не является истинным потомком Руси. Эту роль на себя хочет примерить современная Украина, но у нее ничего не получится.

Затулин объяснил, результаты всех новейших генетических исследований полностью отвергают попытки некоторых политиков убедить всех в том, что территории России принадлежали финно-угроским народам, которые были смешаны с татаро-монголами. Все анализы свидетельствуют о близком родстве украинцев, русских и белорусов.

Накануне депутат Верховной рады от правящей партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Никита Потураев выступил в качестве автора инициативы, которая заключалась в переименовании России на Московию.