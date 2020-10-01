Журналисты узнали, сколько зарабатывает бизнесмен Пригожин

Пресс-служба компании "Конкорд" прокомментировала решение "Делового Петербурга" включить предпринимателя Евгения Пригожина в рейтинг миллиардеров текущего года, а также сообщила, сколько зарабатывает бизнесмен.

Газета формирует соответствующий список лиц, в который попадают бизнесмены, зарабатывающие более 1 млрд рублей. Для уточнения доходов Пригожина соответствующий запрос направлен в "Конкорд". "Деловой Петербург" полагает, что предприниматель получил прибыль в размере 16 млрд рублей. Однако эту информацию в пресс-службе "Конкорда" опровергли и назвали излишне завышенной.

Согласно представленной информации, названная сумма значительно превышает реальную. Включение Пригожина в соответствующий рейтинг в "Конкорде" считают некорректным. Кроме того, представители Пригожина дали подробный комментарий по этому вопросу.

"Уважаемый Артемий Игоревич, настоящим сообщаем Вам, что оценка "Делового Петербурга" стоимости бизнеса Евгения Викторовича сильно завышена и по этой причине считаем некорректным включение его в "Рейтинг миллиардеров-2020". Доводим до Вашего сведения, что компании, принадлежащие Евгению Викторовичу, относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, включены в реестр МСП на основании Федерального Закона от 24.07.2007 #209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". А его личный доход за год составил около 120 миллионов рублей", — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице компании в социальной сети "ВКонтакте".

Таким образом в "Конкорде" исключили возможность включения Пригожина в рейтинг "Делового Петербурга".