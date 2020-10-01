Познер назвал дебаты Трампа и Байдена постыдными

Предвыборные дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом-демократом Джо Байденом состоялись 29 сентября. Телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от полемики политиков в эфире НСН.

Познер указал, что Трамп и Байден скатились к взаимным оскорблениям и колкостям, игнорируя актуальные остросоциальные проблемы Соединенных Штатов Америки. Такие дебаты можно охарактеризовать "постыдными обзываниями", по мнению журналиста.

"Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку", — признался Познер.

29 сентября в Кливленде прошли первые дебаты между американскими политиками и длились более полутора часов. Выступление Трампа и Байдена запомнились тем, что оппоненты постоянно перебивали друг друга, использовали грубую лексику и взаимные обвинения во лжи.

Впереди кандидатов на пост главы США ждут еще два раунда дебатов. Президентские выборы в Соединенных Штатах назначены на 3 ноября.