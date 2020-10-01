Запрет на вывоз необработанной древесины из РФ поддержит честные компании

Правительство РФ с 2022 года должно ввести запрет на вывоз из страны необработанной древесины. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития лесного комплекса.

Запрет на вывоз из страны необработанной древесины позволит вести ее учет и абсолютно всех сделок для отслеживания процесса от рубки леса до оформления продукции и ее экспорта. Кроме того, таким образом работа честных компаний будет комфортнее, а криминальная составляющая этого бизнеса практически полностью исчезнет, передает "Экономика сегодня".

Отрасль будет развиваться и с помощью модернизации Единой государственной автоматизированной информационной системы. Последнюю используют вместе с единой картографической основой. Она состоит из множества отчетных документов и базы сведений об использовании лесов.