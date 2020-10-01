Востоковед Сатановский раскрыл, кого поддержит Иран в карабахском конфликте

Иранским властям важно, чтобы конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) не перешел границы страны. Поддерживать государство будет только себя, заявил в разговоре с "ПолитЭкспертом" президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

На территорию Ирана в ходе нагорнокарабахского конфликта уже прилетели несколько мин. После этого Министерство обороны Ирана начало перебрасывать артиллерию на границу с Азербайджаном, передает "ПолитЭксперт". Ряд СМИ заметил, что Иран при необходимости может поддержать Армению. Однако Азербайджан упорно заявляет, что Тегеран выразил солидарность с Баку.

Сатановский уверен, что Иран, вероятнее всего, не будет вмешиваться в конфликт. Дело в "прохладных" отношениях с обеими сторонами. По его словам, Иран, будет "воевать только за себя".

"Им важно, чтобы война не перешла границу. Пара мин на территорию Ирана уже шлепнулись, и Тегеран на эту тему конфликтующих предупредил. Все остальное — за рамками их интересов. Иран будет поддерживать только Иран", — считает Сатановский.

Если же конфликт перейдет границу, то Тегеран вмешается. Это, по словам эксперта, напрямую затронет интересы Ирана.