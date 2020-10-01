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2:07   1 Октября 2020
Общество

Эпидемиолог Пшеничная назвала сроки выхода РФ на плато по COVID-19

Эпидемиолог Пшеничная назвала сроки выхода РФ на плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение 14 дней, а максимальное количество выявленных случаев коронавируса в сутки не превысит 9 тыс. человек. Об этом заявила эпидемиолог Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия-24".

Если россияне будут соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором меры, то в скором времени рост заболеваемости COVID-19 прекратится, сообщила эксперт.

"Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более девяти тыс. (заболевших в сутки)", — рассказала она.

Срок выхода России на плато зависит от степени сознательности граждан, отметила Пшеничная. Она добавила, что на настоящий момент эпидемиологическая ситуация в РФ не является критической.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #плато #коронавирус #Пшеничная

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