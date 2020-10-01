Вирусолог Зуев: самодеятельность — главная ошибка заболевших COVID-19

Легкие формы коронавируса лучше всего лечить дома, однако заниматься самодеятельностью нельзя. Об этом сообщил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, пишет "Национальная служба новостей".

Тем, у кого температура тела поднялась до 37,5 градуса, лучше всего проходить лечение в домашних условиях. Соответствующее мнение высказал доктор и телеведущий Александр Мясников. С ним согласился Виктор Зуев. Он отметил, что при первых симптомах недомогания нужно вызвать врача на дом.

"Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", — заявил вирусолог.

Основным симптомом коронавирусной инфекции, по словам Зуева, является потеря обоняния. Однако он предупредил, что это может быть признаком заболевания ОРВИ или гриппа.