Раскрыты ключевые события карабахского конфликта за 30 сентября

Главным событием конфликта Азербайджана и Армении в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) за 30 сентября стал авиаудар по городу Мардакерт. Об этом сообщил корреспондент Nation News в Ереване Арман Сулейманян.

Мардакерт расположен в 62 километрах к северу от столицы Нагорного Карабаха — Степанакерта. Известно, что обстрел был осуществлен турецким истребителем F-16.

Позже Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан передал всю свою боевую авиацию турецкой стороне, а ее управлением занимаются в городе Карс, который находится на востоке Турции.

"[…] имеются прямые и косвенные доказательства, подтверждающие удар турецкого F-16 по Мардакерту: в том числе записи переговоров пилотов", — об этом Сулейманяну рассказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Вмешательство Турции в карабахский конфликт, по словам Ованнисяна, будет полностью доказано. Это произойдет после того, как полученные записи будут изучены.

Сулейманян считает, что конфликт постепенно переходит "в позиционную войну". При этом он отметил, что Азербайджану не удалось захватить никаких сел или городов. Их "блицкриг" в целом закончился ничем.