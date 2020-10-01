Трамп высказался о сторонниках превосходства белой расы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "всегда осуждал" тех, кто придерживается идей превосходства белой расы. Об этом заявил сам американский лидер перед вылетом в штат Миннесота, передает ТАСС.

Трамп на прошедших предвыборных дебатах с демократом Джо Байденом уклонился от просьбы модератора подтвердить, что осуждает идею превосходства белой расы. Журналисты повторили эту просьбу на брифинге перед отлетом главы США в Миннесоту на митинг.

"Я всегда осуждал это в любой форме", — заявил Трамп.

Президент на дебатах обратился к ультраправому движению Proud Boys ("Гордые парни") с просьбой не вмешиваться в протесты против расизма и любых видов дискриминации. На встрече с журналистами он добавил, что "им надо оставаться в стороне и дать правоохранительным органам выполнять свою работу".