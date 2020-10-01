Путин обсудил с Макроном ситуацию в НКР

Телефонный разговор состоялся между президентом РФ Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили конфликт Азербайджана и Армении в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), сообщила пресс-служба Кремля.

Инициатором разговора выступил Макрон. Стороны осудили резкое обострение обстановки на территории НКР и выразили свою озабоченность относительно продолжающихся боевых действий. Президенты России и Франции призвали конфликтующие стороны к полному прекращению огня в кратчайшие сроки и деэскалации напряженности.

Кроме того, Путин и Макрон в очередной раз обсудили ситуацию в Белоруссии. Российский президент подтвердил позицию недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела республики.

Конфликт между Баку и Ереваном разгорелся в НКР утром 27 сентября. Как утверждает МИД Армении, Азербайджан начал вооруженное наступление, однако встретил сопротивление в лице армии Арцаха. В ходе конфронтации пострадали мирные жители.