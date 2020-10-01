Дипломат Филипчук объяснил, почему Европа никогда не примет Украину

Украина стремится стать частью Европы в прямом смысле этого слова, но Брюссель предпочитает видеть в ней лишь удобного соседа.

Такое мнение в статье для украинского издания «Апостроф» изложил главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

По словам дипломата, Украина хочет от Евросоюза гораздо больше, чем тот готов ей предложить, при этом сама она не спешит меняться и проводить необходимые реформы. Из-за этого в Брюсселе возникает усталость от Украины и раздражение в ее адрес. При этом основным лейтмотивом взаимоотношений между Украиной и Европой становятся слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля:

«ЕС — не благотворительная организация и не банкомат».

И смысл этой фразы остается неизменным вне зависимости от того, осталась ли она напечатана в статьях и релизах, или была оттуда удалена, отмечает Филипчук.

Как отмечает дипломат, несмотря на то, что на Украине очень любят эксплуатировать тему евроинтеграции, время романтизма давно закончилось. Слово «Европа», как и 20 лет назад, вызывает у украинцев лишь положительные ассоциации, поэтому в стране всегда найдутся политики, которые захотят использовать эти ассоциации для своей пользы. Однако реальность сильно изменилась за последние 20 лет.

Во-первых, изменился Евросоюз, в котором после вхождения в его состав стран Восточной Европы, полностью поменялось соотношение сил и интересов. Большие социальные, политические и экономические трудности Евросоюзу создает сохраняющийся до сих пор разрыв в уровне жизни между старыми и новыми членами. Кроме того, Великобритания со своим «брекситом» показала, что страны могут упорно стремиться не только к вступлению в ЕС, но и к выходу из него. А также перед Евросоюзом встали такие проблемы как беженцы, национализм, радикализм и ксенофобия.

Во-вторых, за последние два десятилетия поменялся мир. Динамично развивающиеся страны и регионы – Индия, Китай, Восточная и Юго-Восточная Азия – играют все более активную роль, оставляя Европу позади. Если нынешняя тенденция не измениться, уверен Филипчук, еще через 15 лет Евросоюз перестанет быть одной из трех крупнейших экономик мира.

В-третьих, сама Украина стала другой, и сейчас она вряд ли выглядит для Евросоюза более интересной, чем 20 лет назад.

Вопрос отношений между Украиной и Евросоюзом гораздо глубже разговора о банкоматах, отмечает дипломат.

«Украина хочет намного большего, чем ЕС может дать сегодня или даже завтра. Это касается не только формальных вопросов, типа фиксации перспективы членства в документах — хотя даже формальные вопросы демонстрируют всю глубину различий. Украина хочет стать частью Европы во всех смыслах, но ЕС не готов к этому», — убежден Филипчук.

Для Евросоюза Украина, как и другие государства Восточного партнерства, является лишь частью смежного пространства, которое нужно подогнать под определенные стандарты, минимизировав при этом возможные угрозы.

Именно поэтому Украина и получает от ЕС кредиты, финансовую помощь и гарантии, размеры которых превышают объемы программ регионального сотрудничества. Однако Соглашение об ассоциации без перспективы членства не может подвигнуть украинское общество к необходимым масштабным изменениям.

«Если на Украине Соглашение (об ассоциации) многие представляют как первый шаг для дальнейшей интеграции, то в Европе его видят, как конечную остановку, — объясняет дипломат. — Соглашение дает возможность, если будет в целом выполнено, — превратить Украину в удобного соседа для ЕС. Этого вполне достаточно Брюсселю, но явно недостаточно Киеву».

Тем более, что, как оказалось, выполнение Соглашения – это не такое уж простое дело. Перемены на Украине происходят очень медленно, а в некоторых сферах не происходят вообще. Позиции, которые Евросоюз считает принципиальными – правовое государство, демократия, безопасность – на Украине до сих пор остаются под вопросом. Подобное положение дел вызывает в Брюсселе все большее раздражение и усталость от Украины.

«ЕС действительно не банкомат, но даже если бы и был им — не факт, что это помогло бы. Дело не только в количестве предоставленных денег, но и в способности их эффективно использовать», — продолжает рассуждать Филипчук.

Европейцы, по его словам, традиционно большое внимание уделяют антикоррупционным мерам, таким как создание отдельных органов по борьбе с коррупцией. При этом они не понимают, что на Украине данная проблема имеет совсем другую – более глубинную – природу.

Единственное, в чем важность Украины для Европы возросла за последние годы – это вопрос безопасности, отмечает Филипчук в заключение.

Европейцы, сделав в свое время ставку на нормативную силу, проект Восточного партнерства и свою привлекательность для соседей, проиграли.

«Пользоваться банкоматами после проигранных ставок — это закономерность. И чтобы минимизировать такие риски в будущем, ЕС и Украине стоит осознать важность общих интересов и пределы совместных ожиданий», — подчеркивает украинский дипломат.

Напомним, заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не благотворительная организация и не банкомат для Украины, вызвали волну возмущения в Киеве. Например, депутат Верховной рады Андрей Деркач, заявил в эфире одного из местных телеканалов, что Украина тоже не является для Европы банкоматом. По словам Деркача, раз Брюссель не хочет выделить Украине помощь, Киев должен потребовать от ЕС вернуть выведенные из страны с 2014 года 13 млрд долларов. При этом депутат не объяснил, откуда взял эту внушительную цифру.