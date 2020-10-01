В России начался осенний призыв на срочную службу в ВС РФ

Осенняя призывная кампания на срочную службу в войска стартовала по всей России, сообщили в Минобороны РФ.

Старт осеннего призыва был положен в соответствии с указом российского лидера Владимира Путина. Продлится призывная кампания с 1 октября по 31 декабря. Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский отметил в ходе брифинга, что до конца года военное ведомство планирует призвать на службу 128 тысяч срочников.

Проведение призывных мероприятий будет производиться в полном соответствии со всеми требованиями противоэпидемической безопасности, направленными на борьбу с распространением коронавируса нового типа, отметил Бурдинский. По его словам, осенняя кампания будет проведена с опорой на опыт, полученный в ходе весеннего призыва в армию.