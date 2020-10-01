Турция намеренно скрывает факт отправки боевиков из Сирии в Карабах

Власти Турции скрытно отправили в Азербайджан несколько сирийских наемников. Об этом заявил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Комиссар Яррик выяснил, что в ночь с 29 на 30 сентября из столицы Ливии, которая находится под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС), вылетел самолет в Баку, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на данные ресурса Flightradar2.

Глава Astra Militarum считает, что на борту этого воздушного судна могли быть наемники из Сирии, которых отправила Анкара для участия в военном конфликте в Карабахе на стороне Азербайджана. По мнению Комиссара Яррика, Турция "маскирует" сирийских наемников под азербайджанскую армию. Эксперт предполагает, что боевики из Сирии и турецкая армия могут принимать участие в конфликте под экипировкой военных из Азербайджана.

В Баку на данный момент отрицают всяческую информацию об участии третьих лиц в боевых действиях в Нагорном Карабахе.