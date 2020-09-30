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23:47   30 Сентября 2020
Общество

Александровскую больницу в Петербурге отдадут под прием COVID-пациентов

Александровскую больницу в Петербурге отдадут под прием COVID-пациентов

Петербургские власти решили перепрофилировать Александровскую больницу под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили телеканалу "Санкт-Петербург" в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

В медицинском учреждении развернут 700 коек для пациентов с коронавирусом. Региональный сосудистый центр при Александровской больнице будет помогать COVID-больным, у которых есть какие-либо сердечно-сосудистые патологии, отметил Олег Эргашев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#больница #коронавирус #Александровская больница

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