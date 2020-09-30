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22:54   30 Сентября 2020
Политика

Президент НКР назвал задачей армии Карабаха принуждение Азербайджана к миру

Президент НКР назвал задачей армии Карабаха принуждение Азербайджана к миру

Нагорно-Карабахская республика должна быть готова к долгосрочным военным действиям. Об этом заявил президент республики Арцах Араик Арутюнян.

Главная задача Армии обороны Карабаха — "принуждение противника к миру". Глава республики также отметил, что НКР "должна быть готова к длительной войне".

Азербайджан открыл огонь по населенным пунктам Арцаха утром 27 сентября. От ударов погибли женщина и ребенок, а также пострадали десятки мирных жителей. В регионе объявлено военное положение.

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Автор: Ирина Большунова
#президент #война #карабах

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