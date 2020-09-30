Сирия собирается расширить торговлю с Крымом

Представители РФ и Сирии обсудили расширение торгового обмена между полуостровом Крым и САР. Встреча прошла в экспортном комитете Федерации сирийских торговых палат, передает Федеральное агентство новостей.

Участие в обсуждении приняли сотрудники сирийских компаний и представители правительства российского полуострова. На встрече затрагивалась тема создания альтернативных механизмов финансового взаимодействия в будущих сделках между Крымом и Дамаском.

Стороны планируют создать возможность одновременного импорта и экспорта в рамках одной сделки. Это нужно для решения проблемы денежных переводов.

Участники обсуждения также смогли договориться об упрощении процедур перевозки грузов. Руководитель Центрального экспортного комитета САР Абд аль-Рахим Рахал считает, что все это приведет к расширению торговли между Сирией и Крымом.