МИД Азербайджана: РФ предложила помощь в урегулировании конфликта в НКР

Россия предложила свои усилия в качестве посредника, чтобы уменьшить напряженность между Азербайджаном и Арменией в карабахском конфликте. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Конфликт между Ереваном и Баку разгорелся в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) утром 27 сентября. Согласно данным МИД Армении, инициатором конфронтации выступил Азербайджан, который начал вооруженное наступление, однако встретил сопротивление в лице армии обороны НКР.

Москва выразила свою озабоченность относительно информации о том, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков незаконных вооруженных формирований. МИД РФ призвал немедленно прекратить военные действия и перейти к дипломатическим переговорам.