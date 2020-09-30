22:22 30 Сентября 2020Политика
МИД Азербайджана: РФ предложила помощь в урегулировании конфликта в НКР
Россия предложила свои усилия в качестве посредника, чтобы уменьшить напряженность между Азербайджаном и Арменией в карабахском конфликте. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Конфликт между Ереваном и Баку разгорелся в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) утром 27 сентября. Согласно данным МИД Армении, инициатором конфронтации выступил Азербайджан, который начал вооруженное наступление, однако встретил сопротивление в лице армии обороны НКР.
Москва выразила свою озабоченность относительно информации о том, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков незаконных вооруженных формирований. МИД РФ призвал немедленно прекратить военные действия и перейти к дипломатическим переговорам.