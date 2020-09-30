Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении армянских "Градов"

Заявление азербайджанских военных об уничтожении реактивных систем залпового огня "Град" в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. На это указал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Военное ведомство Азербайджана ранее выступило с заявлением о ликвидации "Градов" во время операции вечером 30 сентября. Было отмечено, что азербайджанские военнослужащие уничтожили восемь реактивных установок.

"Это абсолютная ложь", — подчеркнул Ованнисян.

МИД РФ ранее призвал стороны конфликта прекратить огонь. В Москве считают, что Ереван и Баку должны вернуться за стол переговоров.