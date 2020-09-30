Обнародована дата начала гала-концерта "Звезды Петербурга"

Благотворительный гала-концерт "Звезды Петербурга" состоится 23 ноября. Артисты выйдут на сцену Александринского театра в 19:00 по московскому времени.

Перед зрителями выступят мировые и российские звезды балета такие, как Фарух Рузиматов, Олеся Новикова, Андрей Ермаков, а также Юлия Махалина и другие. Мероприятие организовано в поддержку Свято-Владимирской школы в рамках общественного проекта "Возрождение российских традиций", передает Nation News.

На сцене будут представлены отрывки из "Дон Кихота", "Лебединого озера", "Баядерки" и других творений классики мирового балета. Гала-концерт "Звезды Петербурга" проводится на ежегодной основе с 2016 года. Вырученные деньги идут на поддержку Свято-Владимирского школьного учреждения и на обеспечение проведения занятий в школе.

Организатором мероприятия выступает АНО "Центр поддержки социально-культурных инициатив", при поддержке Смольного и Минкультуры РФ.