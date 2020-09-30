"Умное голосование" снова внесло раскол в ряды сторонников Навального

Штаб блогера Алексея Навального в Екатеринбурге заявил, что считает неэффективной систему "Умного голосования", поэтому отказывается от ее использования на довыборах.

Глава екатеринбургского штаба Навального Алексей Гресько уточнил, что структура сама выберет кандидата, который будет участвовать на довыборах 22 ноября в местную Гордуму. Технология УГ внесла раскол в ряды сторонников блогера, пишет "ПолитЭксперт".

Штаб намерен поддерживать Владислава Постникова, который одержал победу на праймериз партии "Яблоко". Постников и Гресько же состоят в оргкомитете "Народной инициативы", которая желает проводить прямые выборы главы города.

МИД РФ "предвидел" результаты доклада ОЗХО по ситуации с Навальным, сообщал телеканал "360".