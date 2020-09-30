Минтруд РФ призвали выдавать инвалидам более трех пеленок в день

Количество средств гигиены для инвалидов вызывает возмущение у их родственников. Депутаты Госдумы РФ попросили Минтруд выдавать людям с ограниченными возможностями больше трех пеленок в день, пишет "Парламентская газета".

Россияне обращаются в Госдуму по поводу качества абсорбирующего белья для инвалидов. Социальные службы заказывают пеленки согласно нормативам в зависимости от заболевания, рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова. Она отметила, что поступающие жалобы требуют рассмотреть проблему, которая приобрела системный характер.

Обеспечение людей с ограниченными возможностями средствами гигиены обусловлено низкими нормативами. При этом другие проблемы реабилитации инвалидов получили решение на законодательном уровне. Депутат ГД Айрат Фаррахов призвал Минтруд решить проблему снабжения инвалидов пеленками как можно скорее, передает телеканал "360".