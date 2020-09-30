Многолетние связи Навального с ЦРУ помогут блогеру вернуться в РФ

Алексей Навальный завершил лечение в Charite 23 сентября. Однако уезжать из Германии блогер пока не намерен, аргументируя это необходимостью пройти реабилитацию. Не исключено, что сейчас он вместе с ЦРУ разрабатывает стратегию дальнейшей работы.

В Charite Алексей Навальный встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, что вызвало подозрения у немецких СМИ. Журналистов Tagesspiegel поразил тот факт, что с блогером обращаются как с государственным деятелем, пишет Федеральное агентство новостей. Редакция Zuerst отметила, что во время лечения Навальный находился под прикрытием немецких спецслужб.

К тому же блогер встречался с сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В этой истории Меркель выступила неким координатором. Сообщив о планах пройти реабилитацию, в действительности Навальный может свободно разъезжать по Европе, не привлекая к себе внимания.

Версия об "отравлении" Алексея Навального не имеет оснований. К произошедшему с ним могут иметь отношение его соратники, на что указала "Правда.ру". Заказчиком могли выступить бывший топ-менеджер "Альфа-групп", исполнительный директор признанного в РФ иноагентом ФБК Владимир Ашурков или сопровождавшая блогера в поездке по Сибири Мария Певчих.

Алексей Навальный фактически стал американским проектом еще в 2010 году, заявил доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов. Окончательно в оборот блогера взяли в сентябре 2011-го, когда появился ФБК. Тогда же он встречался с высокопоставленным американским руководством.

О новой поездке Навального в США стало известно в 2014 году. Появились перехваченные телефонные разговоры, в одном из которых блогер подтвердил, что был в ЦРУ. В 2015 году он встречался с американскими дипломатами в Костроме. В 2019-м Алексей Навальный контактировал с бывшим на тот момент агентом ЦРУ и начальником по безопасности посольства США Стивен Секстон.

Блогер давно находится под управлением американских структур. Не удивительно, что он мог попросить поддержку именно у ЦРУ, посетивших Charite. Сейчас у Навального есть два пути: вернуться в РФ под патронажем ЦРУ или остаться в Европе и жить на "пенсии" Госдепа.

При первом сценарии Навальному постепенно придется оставить ФБК. Блогер зависит от США. Ведь они в любой момент могут перестать защищать его. Более того, Вашингтон может рассказать правду об исполнителях "отравления" среди сотрудников ФБК. ЦРУ выстроит стратегию возращения Навального на родину лишь в выгодном для них ключе. Навальный же займется дестабилизацией обстановки в РФ.

"Сейчас все поменялось, не могу сказать, что его здесь ожидают, не в ближайшее время, по меньшей мере", — сообщил источник в ФБК.

При реализации второго сценария Навальный начнет вещать о "проблемах России" из-за рубежа. У блогера есть предпосылки для переезда. Источник ФАН сообщил, что Алексей Навальный все еще общается со Стивеном Секстоном, который живет в Чехии. В любом случае Навальный будет зависим от США. Ему придется выполнять любую прихоть американских спецслужб взамен на защиту или убежище.