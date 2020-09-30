Россия спасла Сирию от неизбежного геноцида, одержав победу над ИГИЛ

Участие России в борьбе с терроризмом в Сирии помогло обеспечить мир и спокойствие на всей территории государства. Об итогах российской военной кампании рассказали в своем материале журналисты ФАН.

Помимо разгрома в Сирии террористической организации ИГ (запрещена в РФ), российские военные в боях с противником смогли приобрести ценный боевой опыт. Кроме того, победа заставила считаться с Россией как с мощным военно-политическим оппонентом в регионе, пишут авторы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал террористов, с которыми боролись российские военные, "врагом всего человечества". Он объяснил, что ИГ планировала создать особое государственное квазиобразование "Ирика и Леванта".

"Эти варвары жаждали добычи, для чего планировали на системном международном уровне заниматься грабежами и работорговлей, контролировать финансовые потоки с незаконной продажи природных ресурсов, торговать ценными объектами культурного наследия, а те из артефактов, что не находили спроса на черном рынке, попросту уничтожать "за ненадобностью", - отметил глава военного ведомства.

Таким образом, Россия спасла Сирию от геноцида, который был бы неизбежен с приходом к власти террористов, и сохранила важнейшего союзника на Ближнем Востоке.